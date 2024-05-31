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الغاء بقية برنامج زيارة الصحفي وائل الدحدوح لتونس بسبب الإرهاق ووضعه الصحي

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Publié le Vendredi 31 Mai 2024 - 08:05 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الغاء بقية اللقاءات المبرمجة مع الإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح مراسل ومدير مكتب قناة الجزبرة بغزة نظرا للارهاق الصحي الذي اصابه وشعوره بآلام شديدة بيده المصابة.

وقالت النقابة في بيان "عموم الصحفيات والصحفيين والراي العام عن الغاء بقية اللقاءات المبرمجة مع الزميل وائل الدحدوح مراسل ومدير مكتب قناة الجزبرة بغزة ، نظرا للارهاق الصحي الذي اصابه وشعوره بآلام شديدة بيده المصابة مما استوجب عودته الفورية الى الدوحة بطلب من اطبائه المباشرين لحالته الصحية.
وتابعت "نأمل في عودة قريبة للزميل وائل الدحدوح الى تونس لبرمجة فعاليات اخرى معه في اقرب الاوقات."
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