رجّة أرضية بقوة 2.7 درجة على سلّم ريشتر قبالة منطقة غرب سيدي الهاني من ولاية سوسة

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سجلت محطات رصد الزلازل رجة أرضية، بقوّة 2.7 درجة على سلم ريشتـر، مساء امس الخميس، على الساعة 23 و 33 دقيقة (بالتوقيت المحلي)، بمنطقة قبالة غرب سيدي الهاني، ولاية سوسة، وفق بلاغ للمعهد الوطني للرصد الجوي.

وحدّدت التحاليل الأولية مركز الرّجة بــ 35.77 درجة خط عرض و بــ 10.22 درجة خط ّطـول، وذلك بمنطقة شمال غرب سيدي الهاني من بولاية سوسة







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