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تمديد الاحتفاظ برجل الأعمال رضا شرف الدين لمدة 4 أشهر اضافية

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Publié le Jeudi 30 Mai 2024 - 22:10 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تولى اليوم قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بالعاصمة أعلام رجل الأعمال و النائب السابق بالبرلمان المنحل رضا شرف الدين بتمديد الاحتفاظ به لمدة 4 أشهر اضافية ...

وكان رضا شرف الدين تم ايقافه واصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه في قضايا اتهم فيها بشبهات ارتكاب جرائم ديوانية ومصرفية ومن التهرب الجبائي وافتعال وضعيات قانونية غير حقيقية وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث...


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