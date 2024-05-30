8 أشهر سجنا في حق مريم ساسي القيادية بالحزب الدستوري الحر

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قضت مساء الخميس هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،الخكم ب8 أشهر سجنا في القيادية بالحزب الدستوري الحر مريم ساسي ،وذلك في القضية المتهمة فيها بالتدليس بفسخ بيانات منظومة اعلامية وفق ما ورد في ملف القضية ...