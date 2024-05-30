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صورة اليوم : حنّبعل تحت شجرة يتكيّف في سيقارو

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Publié le Jeudi 30 Mai 2024 - 20:48 قراءة: 0 د, 20 ث
      
تداولت الخميس 30 ماي، صفحات الفايسبوك صورة للمثل زهير الرايس وهو يرتدى بدلة خاصة بالفرسان في موقع لتصوير فيلم حنبعل من اخراج معز كمون, يجسّد فيه الرايس شخصية القائد العسكري أميلكار.

وقد خلفت صورة الممثل زهير الرايس عديد التعليقات الساخرة بسبب مظهره ولباسه الذي قال البعض انها لا تليق بشخصية قائد عسكري وسخر ٱخرون بالقول " حنبعل تحت شجرة يعمل في سيقارو!؟ ظاهر فيه فيلم قوي برشا".


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