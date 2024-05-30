صورة اليوم : حنّبعل تحت شجرة يتكيّف في سيقارو

وقد خلفت صورة الممثل زهير الرايس عديد التعليقات الساخرة بسبب مظهره ولباسه الذي قال البعض انها لا تليق بشخصية قائد عسكري وسخر ٱخرون بالقول " حنبعل تحت شجرة يعمل في سيقارو!؟ ظاهر فيه فيلم قوي برشا".