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الديوانة تضبط 37500 حبة دواء مخدر كانت مخفية داخل طرود بريدية ‎

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Publié le Jeudi 30 Mai 2024 - 07:41 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أعلنت الاربعاء 29 ماي، الادارة العامة للديوانة عن تمكّن مصالحها بمكتب الطرود البريدية بتونس تحجز 37500 حبة دواء مخدر نوع « pregabalin 300mg.

واوضحت الادارة العامة للديوانة في بيانها ان هذه الكمية من الحبوب كانت مخفية وسط ستّة طرود بريدية كانت موجّهة إلى أحد المواطنين التونسيين المقيمين بتونس العاصمة والذي تبيّن حسب التحريات الأولية أنه كان يستعد لنقلها إلى أحد الدول المجاورة.
واشار البيان الي انه تم تحرير محضر حجز في الغرض وباستشارة النيابة العمومية أذنت بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة الأبحاث .


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