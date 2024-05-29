وزيرة التجارة: شركة اللحوم غير قادرة على استيراد الأغنام بسبب وضعيتها المالية الحرجة جرّاء توريد خرفان رومانيا في 2012‎

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66578d0c34ccc2.26912620_nepgfjlhqmiok.jpg width=100 align=left border=0>

أفادت الاربعاء 29 ماي، وزيرة التجارة كلثوم بن رجب، أنّ شركة اللحوم غير قادرة على استيراد الأغنام لأنّها تعاني من وضعية مالية حرجة جرّاء تبعات توريد الخرفان من رومانيا سنة 2012.



وأكدت الوزيرة خلال جلسة عامة في مجلس النواب أنّ الوزارة بصدد استكمال إجراءات استيراد لحوم الضأن وتعديل تزويد السوق والضغط على الأسعار في فترة العيد وستقوم بتحديد السعر المرجعي لبيع الأغنام في النقاط المنظّمة.





...





وكان مجلس نواب الشعب عقد يوم الأربعاء 29 ماي 2024 جلسة عامة برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور كلثوم بن رجب القزّاح وزيرة التجارة وتنمية الصادرات والوفد المرافق لها، وتضمّن جدول الاعمال النظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، المعتمد بجينيف بتاريخ 6 ديسمبر2005 (عدد 51/2023).



وكان مجلس نواب الشعب عقد يوم الأربعاء 29 ماي 2024 جلسة عامة برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور كلثوم بن رجب القزّاح وزيرة التجارة وتنمية الصادرات والوفد المرافق لها، وتضمّن جدول الاعمال النظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، المعتمد بجينيف بتاريخ 6 ديسمبر2005 (عدد 51/2023).