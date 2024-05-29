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فاطمة المسدي تعلن رفع الحصانة البرلمانية عنها بسبب شكاية من رئيس هيئة الانتخابات‎

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Publié le Mercredi 29 Mai 2024 - 16:25 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أعلنت النائبة في البرلمان فاطمة المسدي في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك رفع الحصانة البرلمانية عنها بسبب شكاية من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على المرسوم 54.
وكتبت في صفحتها الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية "وفي الاثناء ونحن على ابواب انتخابات رئاسية يتم اعلامي اليوم بمطلب رفع الحصانة عني نتيجة شكاية قدمها ضدي رئيس الهيئة العليا للانتخابات على معنى مرسوم 54...
نحن لها...


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