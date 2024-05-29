عامين سجنا مع تأجيل التنفيذ لابن مستشار سابق برئاسة الجمهورية

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قضت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،بالحكم بعامين سجنا مع تأجيل التنفيذ لابن مستشار سابق برئاسة الجمهورية ،وذلك على خلفية اتهامه بتسويغ ضيعة فلاحية تابعة للدولة عن طريق المحاباة ودون احترام الاجراءات المعمول بها والأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل في تسويغ الأراضي الدولية مما تسبب في خسارة للدولة فاقت نصف مليون د وفق ما ورد في ملف القضية ...





وكان مثل ظهر يوم الاثنين في حالة سراح امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ،ابن المستشار و الطبيب الخاص لرئيس الجمهورية الاسبق بن علي ،وذلك لمحاكمته على خلفية اتهامه بتسوغ ضيعة من وزارة الفلاحة دون احترام الاجراءات المعمول بها على حساب بقية المنافسين مستغلا في ذلك والده الذي كان طبيبا ومستشارا خاص للرئيس الراحل بن علي الذي مكنه من تلك الضيعة الشاسعة التابعة للدولة والتى كانت بها اشجار زيتون ولوز ..



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وواجه المتهم تهم الفصل 96 المتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل....



وحقق المتهم خلال جلسة محاكمته انه نظرا لعلاقة صداقة والده بشخص اخر كانت له معصرة فأن هذا الأخير عرض عليه الاستثمار في المجال الفلاحي وتسويغ أرض فلاحية ، وللغرض قام بالمشاركة في مناقصة لتسويع عقار فلاحي في مناسبتين واحدة تخص العقار بوسليم 1", و الاخرى تخص "عين فواض 2" وذلك خلال سنة 2006 وانه لم يتحصل على ذلك العقار الا خلال سنة 2008.نافيا الاستفادة من اي تدخل من والده كما نفى اطلاعه على التراتيب التفاضلي لما يسمح له بالفوز في الصفقة ....





واكد المتهم انه لم يعلم والده باعتباره طبيب رئيس الجمهورية ومستشاره الخاص الا بعد أن تاكد من احالة جميع ملفات المترشحين في تلك المناقصة على رئاسة الجمهورية.