أحكام بين 3 و10 سنوات سجنا في حق موظفين بديوان الملكية العقارية ببن عروس تورطوا في تدليس عقود ملكية عقارات تابعة للدولة والتفريط فيها لرجال أعمال !!

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قضت في ساعة متأخرة من ليلة أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس باصدار احكام بين 3 و10 سنوات سجنا في حق موظفين بديوان الملكية العقارية ببن عروس تورطوا في تدليس ملكية عدة عقارات تابعة للدولة والتفريط فيها لرجال اعمال مقابل رشاوي ...





وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث فيها كان على اثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الديوان الوطني للملكية العقارية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 29 جويلية 2022 ورد فيها انه في علاقة بما ورد في تقرير الشكاية الأولى من ان عملية تدليس بالملكي العقارية طالت 3رسوم عقارية بولاية بن عروس والتي جميعها على ملك الدولة فقد افضت الأبحاث الى نتيجة مفادها ان عملية التدليس طالت فعلا تلك الرسوم باستعمال مادة كميائية لمحو عبارة “الدولة ” المالك الخاص لتلك الرسوم العقارية ووضع أسماء اشخاص طبعيين بالإضافة الى حذف تلك الرسوم المحررة باسم الدولة من منظومة التصرف الالكتروني من الرسوم العقارية واعادتها لاحقا بعد تدليسها ماديا مثلما سبق.



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