إختتام أشغال الدورة 36 للجنة العسكرية المشتركة التونسية الأمريكية

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إِخْتَتَمَ صباح اليوم وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش بمعيّة Celest Wallender مساعدة وزير الدّفاع الأمريكي المكلّفة بالشّؤون الأمنية أشغال الدورة 36 للجنة العسكرية المشتركة التونسيّة الأمريكيّة وذلك بحضور السّادة أعضاء المجلس الأعلى للجيوش والمكلّفة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكيّة بتونس وقيادات عسكريّة رفيعة المستوى من الجانبين.





وعبّر وزير الدفاع الوطني خلال كلمة ألقاها بالمناسبة عن ارتياحه للأجواء الإيجابية التي دارت فيها أعمال اللجنة حيث مثّلت مناسبة لاستشراف مجالات جديدة للتعاون العسكري بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن انعقاد هذه اللجنة بصفة دورية دليل على حرص الجانبين على مزيد دعم الجهود المشتركة للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في كنف الإحترام المتبادل ومراعاة للمصلحة المشتركة.



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وأشاد بشراكة الولايات المتحدة الأمريكية لتونس التي تجسمت خاصة في حجم المساعدات العسكرية وبرامج التعاون في مجالات التكوين والتدريب وتبادل المعلومات والخبرات.



من جانبها أعربت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي عن ارتياحها لنجاح هذه الدورة، ولجديّة النقاشات التي رافقت جلساتها على أساس الثقة والإحترام المتبادل بين الطرفين، ومؤكّدة في هذا السياق أن التنسيق والدّعم لتونس كشريك أساسي في إفريقيا سيتواصل في هذا المجال.



ويذكر أنّ أشغال هذه الدّورة إحتضنتها تونس يومي 23 و24 ماي الجاري واختتمت بإمضاء محضر جلسة بين الطرفين والمصادقة على أنشطة وبرامج التعاون للسنة القادمة.