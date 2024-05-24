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اليوم التصريح بالحكم في القضية التى رفعتها هيئة الانتخابات على جوهر بن مبارك

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Publié le Vendredi 24 Mai 2024 - 13:49 قراءة: 0 د, 28 ث
      
جلبت اليوم الجمعة 24 ماي 2024 الوحدات الأمنية القيادي بجبهة الخلاص جوهر بن مبارك الى هيئة الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس وذلك للنظر في الطعن الذي رفعه ضد حكم ابتدائي قضى بسجنه مدة 6 أشهر على خلفية شكاية تقدمت بها ضده الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسب تصريح اعلامي أدلى به.


وقد قررت الدائرة بعد استنطاقه حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم..
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وللتذكير فان جوهر بن مبارك موقوف على ذمة القضية المتعلقة بالتأمر على آمن الدولة التى تم مؤخرا احالتها على انظار الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس...


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