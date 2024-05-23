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صفاقس: تفكيك عصابة لترويج المخدرات وغسيل الأموال وحجز 50 صفيحة زطلة

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Publié le Jeudi 23 Mai 2024 - 12:50 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أعلنت الخميس 23 ماي، الادارة العامة للأمن الوطني عن تمكّن الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بصفاقس من تفكيك عصابة لترويج المخدرات وغسيل الاموال والقاء القبض على رئيسها ومرافقيه الثلاثة.

وقد تم في اطار هذه العملية حجز عدد 50 صفيحة من مخدر القنب الهندي ومبلغ مالي قدره 15145 دينار وسيارة تستعمل في ترويج المخدرات.

...

وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 02 أذن ممثلها بالاحتفاظ بجميع العناصر من أجل "جرائم المخدرات وغسيل الأموال".


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