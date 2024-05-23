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أحكام بين 3 و5 سنوات سجنا لعصابة سطت على محل مصاغة بسوق "البركة "

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Publié le Jeudi 23 Mai 2024 - 10:12 قراءة: 0 د, 21 ث
      
قضت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس باصدار احكام ترواحت بين 3 و4 و5 سنوات سجنا في حق عصابة تتكون من 6 شبان سطوا في ساعة متأخرة من الليل على محل صاغة بسوق الذهب " البركة " بالعاصمة واستولوا من داخله على كميات كبيرة من المصوغ بلغ وزنها 4 كلغ من الذهب ثم لاذوا بالفرار لتتمكن لاحقا الوحدات الأمنية من القبض عليهم وحجز جزء من الذهب المسروق ....


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