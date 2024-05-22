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الابقاء على سعدية مصباح رئيسة جمعية منامتي تحت مفعول بطاقة الايداع بالسجن

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Publié le Mercredi 22 Mai 2024 - 18:39 قراءة: 0 د, 26 ث
      
استنطق اليوم قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس سعدية مصباح رئيسة جمعية منامتي وقد قرر الابقاء عليها تحت مفعول بطاقة الايداع بالسجن التى كان قد اصدرها في حقها بتاريخ 16 ماي الجاري على خلفية اتهامهما بتبييض الأموال والاثراء غير المشروع وفق ما ورد في ملف القضية ...

هذا وقرر قاضي التحقيق ايضا تحديد موعد الجمعة 24 ماي 2024 للنظر في مطلب الافراج الذي تقدمت به اليوم هيئة الدفاع عن سعدية مصباح ...

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يذكر أن قاضي التحقيق اذن سابقا بالقيام بجملة من الابحاث والتسخاير الفنية حول حسابات ومصادر اموال مصباح



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