العثور على جثة شاب في بحيرة جبلية

باب نات -

افاد المتحدث باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة لباب نات اليوم الاثنين 20 ماي 2024 ان فريق الانقاذ التابع للادارة الجهوية ببجندوبة معززا بفريق غوص تابع الادارة الجهوية للحماية المدنية بباجة وتونس تمكنوا اليوم من العثور وانتشال جثة شاب يبلغ من العمر 20 سنة ببحيرة جبلية بجهة حمام بورقيبة ...وللتذكير فأن الهالك قد تم الاعلام عن غرقه في البحيرة مساء امس حيث تواصلت عمليات البحث والتفتيش الى ساعة متاخرة من مساء امس الى ان تم العثور عليه صباح اليوم....