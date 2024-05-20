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العثور على جثة شاب في بحيرة جبلية

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Publié le Lundi 20 Mai 2024 - 13:46 قراءة: 0 د, 30 ث
      
باب نات - افاد المتحدث باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة لباب نات اليوم الاثنين 20 ماي 2024 ان فريق الانقاذ التابع للادارة الجهوية ببجندوبة معززا بفريق غوص تابع الادارة الجهوية للحماية المدنية بباجة وتونس تمكنوا اليوم من العثور وانتشال جثة شاب يبلغ من العمر 20 سنة ببحيرة جبلية بجهة حمام بورقيبة ...

وللتذكير فأن الهالك قد تم الاعلام عن غرقه في البحيرة مساء امس حيث تواصلت عمليات البحث والتفتيش الى ساعة متاخرة من مساء امس الى ان تم العثور عليه صباح اليوم....

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وكانت فرقا أخرى عثرت أمس الأحد، على جثة تلميذ (17 سنة) غرق عشية السبت ببحيرة "بالي" المتاخمة لمدينة بوسالم،


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