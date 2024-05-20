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رئيس الحكومة في زيارة ميدانية بالشمال الغربي للبلاد التونسية

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Publié le Lundi 20 Mai 2024 - 12:27 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تحوّل رئيس الحكومة أحمد الحشاني، يوم الأحد 19 ماي 2024 إلى منطقة تُوكابر من الشمال الغربي للبلاد التونسية، حيث قام بزيارة ضيعة فلاحية تخصّصت في صنع الاجبان والزيت الزيتون البيولوجي، وتصدر 99٪؜ من منتوجاتها الى الخارج.

ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة, تتميز هذه الضيعة باشعاع عالمي فقد تحصلت على عديد الميداليات الذهبية في مسابقات عالمية للمنتوجات الفلاحية، رُفعت إثرها الراية الوطنية عاليا.
وثمّن رئيس الحكومة بهذه المناسبة المجهودات المبذولة من طرف عمال الضيعة وخاصة الشباب منهم، وعلى روح المبادرة قصد الترويج للمنتوجات الفلاحية التونسية المحلية في جميع أنحاء العالم.


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