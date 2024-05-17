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منوبة : اعوان الحماية المدنية ينقذون 10 تلاميذ من التسمم

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Publié le Vendredi 17 Mai 2024 - 18:13 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تعرض اليوم 10 تلاميذ يدرسون بالسنة الخامسة بالمدرسة الابتدائية الحبيبية الجديدة من ولاية منوبة الى التسمم، وقد تمكن أعوان الحماية المدنية بمنوبة واثر طلب النجدة من قبل ادارة المدرسة بالتنقل على جناح السرعة الى عين المكان وتولوا فورا نقل المصابين الى المستشفى المحلي بطبربة بعد أن تبين ان لهم الام حادة بالبطن مع حالة فزع وقد تبين ان السسب هي حالة تسمم على إثر اكلهم لحلوى تم توزيعها عليهم من طرف تلميذ يدرس معهم ..

وقد تم في مرحلة ثانية نقل و توجيه 5 تلاميذ الى مستشفى مونفلوري ،ونقل 5 اخرين الى مستشفى الأطفال باب سعدون و تم نقلهم بسيارة اسعاف تابعة الإدارة الجهوية للحماية المدينة بمنوبة...


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