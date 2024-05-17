الحماية المدنية: انقاذ طفل على اثر سقوطه ببئر دون ماء عمقه حوالي 18 متر

تمكنت فرق الانقاذ التابعة للادارة الجهوية للحماية المدنية بالقيروان من انقاذ طفل يبلغ من العمر 13 سنة على اثر سقوطه ببئر دون ماء عمقه حوالي 18 متر وذلك بمنطقة بئر الفالح عمادة الجهينات معتمدية بوحجلةتم اسعاف الطفل الذي اصيب بكسر بالفخذ الأيمن و نقله للمستشفى المحلي ببوحجلة أما الأسباب الأولية فتفيد عن عدم انتباه و سقوط فجيء ، هذا و تعهدت الوحدات الأمنية بالجهة بمزيد البحث و التحري في أسباب الواقعة.