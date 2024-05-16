هيئة المحامين تدين الاعتداء على مهدي زقروبة وتقرر الإضراب مجددا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/611111491349f1.96800001_jmkgponeihlqf.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان صدر ليل الأربعاء، أن ''المحامي مهدي زقروبة الذي تم إيقافه يوم الإثنين الفارط تعرض للتعذيب أثناء الايقاف''، معلنة إضرابا عن العمل في أرجاء البلاد اليوم الخميس.



وجاء في بيان الهيئة ''أن مهدي زقروبة يحمل أثار عنف مادي بأجزاء مختلفة بجسده عاينها قاضي التحقيق المتعهد ما يؤكّد تعرضه للتعذيب أثناء فترة الايقاف بمركز الاحتفاظ''.





...



واعتبرت الهيئة أنّ ''ما تعرض له زقروبة بمركز الايقاف يعد جريمة تعذيب تستوجب المتابعة والمؤاخذة الجزائية''، محملا ''أعوان وزارة الداخلية الذين تولوا الاعتداء عليه كامل المسؤولية بخصوص ما تعرض له زميلهم من اعتداءات وتعذيب تم توثيقها لدى قلم التحقيق''.



ودعت عموم المحامين الى مواصلة مقاطعة الحضور لدى باحث البداية الى غاية موفى يوم 21 ماي 2024. كما أعلنت الاضراب العام الوطني اليوم الخميس تتخلله وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس، لافتة الى أنّه تستثنى من الاضراب المسائل المؤكّدة جدا حفاظا على مصالح المواطنين.