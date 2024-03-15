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الدزيري: زيارة العكرمي للغنوشي في السجن تاتي بحثا عن دعم النهضة في الانتخابات الرئاسية

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Publié le Vendredi 15 Mars 2024 - 23:28 قراءة: 0 د, 48 ث
      
كشف الكرونيكور نجيب الدزيري في مداخلة عبر أمواج إذاعة اي أف ام ان زيارة الناشط السياسي لزهر العكرمي لسجن المرناقية لرؤية كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والأمين العام للحزب علي العريض يأتي لدعم ترشحه للانتخابات الرئاسية.
وأضاف " العكرمي سعى لاقناع الغنوشي والعريض بدعمه في الاستحقاق الانتخابي" متابعا " لماذا لم يزر العكرمي المنذر الونيسي او الصحبي عتيق"... وتابع " هذه معطيات وليست مجرد تحليلات فقط"
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العكرمي يزور سجن المرناقية ويتحدث عن ابتسامة الغنوشي وهدوء وطمأنينة علي العريض‎...

وكان المحامي الازهر العكرمي افاد الاربعاء 13 مارس، بأنه تحول الي سجن المرناقية أين زار كل من زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي بالنهضة علي العريض.
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وتحدث العكرمي عن تفاصيل اللقاء الذي جمعه بكل من الغنوشي والعريض في تدوينة خلفت عديد التفاعلات وصلت الي حد سب وشتم العكرمي ووصفه بعميل الخوانجية.


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