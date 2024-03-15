لطفي المرايحي أمام فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال

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تلقّى أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي استدعاء من الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة يوم الاثنين 18 مارس 2024 للاستماع إليه كذي شبهة.