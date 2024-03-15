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مكرم اللقام يدخل في هستيريا بعد تشكيك العربي سناقرية في أصوله الساحلية

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Publié le Vendredi 15 Mars 2024 - 11:48 قراءة: 0 د, 26 ث
      
اثار المحلل الرياضي العربي سناقرية غضب الحكم الدولي السابق مكرم اللقام بعد قال بأن أصله يعود للجنوب التونسي وليس من الساحل بسبب لقبه .
وفي مداخلة على قناة تونسنا عبر اللقام عن غضبه من هذه التصريحات قائلا انه اصيل منطقة قصور الساف وان جده مناضل ضد الاستعمار.
وبعد هذا الحوار اتضح ان الامر مجرد كاميرا خفية على قناة تونسنا.

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