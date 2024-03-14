شركة السكك الحديدية تستنكر الاعتداء بالعنف على سائق قطار

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تعرض ظهر يوم الخميس، سائق قطار أحواز تونس الجنوبية إلى العنف البدني الشديد وذلك على مستوى محطة القطار برادس من قبل مجموعة من الأشخاص الذين عمدوا إلى تعطيل غلق الأبواب الآلي وعند تدخل السائق لمحاولة غلق الأبواب وإثنائهم عن تعطيل السفرة وقع تعنيفه والاعتداء عليه وتسببوا له في أضرار بدنية تم على إثرها نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.



و أدانت الشركة الوطنية للسكك الحديدية "هذا الاعتداء الهمجي المجاني والسلوك المتهور، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في تتبع الفاعلين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم".

كما دعت الشركة الحرفاء إلى "التحلي بالسلوك الحضاري واحترام كافة أعوانها الذين لا يدخرون أي جهد من أجل تأمين سير هذا المرفق العمومي".