حياة جبنون: " كنت سأشتري منزلا فتزوجت صاحبه"‎

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قالت الفنانة حياة جبنون في حوار ببرنامج فكرة سامي على قناة الحوار التونسي أنها تزوجت في عمر الخمسة وخمسين بعد عقدين من الطلاق.

وأضافت " كنت سأشتري منزلا فتزوجت صاحبه وهو من الجنسية الجزائرية" مشيرة الى أن أولادها لم يرفضوا زواجها.

وشددت على أنها لم تتزوج خليجيا من أجل ماله كما يروج.





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