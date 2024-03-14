Babnet

حياة جبنون: " كنت سأشتري منزلا فتزوجت صاحبه"‎

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65f31a7f5acf20.81440008_fphemlgiojnqk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 14 Mars 2024 - 16:38 قراءة: 0 د, 20 ث
      
قالت الفنانة حياة جبنون في حوار ببرنامج فكرة سامي على قناة الحوار التونسي أنها تزوجت في عمر الخمسة وخمسين بعد عقدين من الطلاق.
وأضافت " كنت سأشتري منزلا فتزوجت صاحبه وهو من الجنسية الجزائرية" مشيرة الى أن أولادها لم يرفضوا زواجها.
وشددت على أنها لم تتزوج خليجيا من أجل ماله كما يروج.

...



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 283955


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 17:32 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*