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اعتدوا على الوحدات الأمنية.. ومحل احكام سجنية وعدة مناشير تفتيش : ليلة الاطاحة بأخطر العناصر الاجرامية في حي هلال ...

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Publié le Jeudi 14 Mars 2024 - 16:14 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بحي هلال و أعوان دورية تابعة لادارة شرطة النجدة من محاصرة وإيقاف عنصرين اجراميين محلي 05 و06 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة من أجل "السرقة وترويج المخدرات" وصادر في شأنهما أحكام سجنية بـ عامين سجن من أجل "السرقة" و بـ 11 سنة سجن وبطاقة جلب من أجل "ترويج المخدرات".

بمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما والأبحاث متواصلة.

...

هذا واعتدى احد المتهمان بالعنف على اعوان الأمن محاولا الفرار فتمت السيطرة عليه وايقافه.


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