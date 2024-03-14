قرار قضائي في حق قيادية بالحزب الحر الدستوري

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قررت عصر اليوم هيئة الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطلب الافراج عن القيادية بالحزب الحر الدستوري مريم ساسي وذلك في قضية أتهمت فيها بفسخ بيانات معلوماتية ....