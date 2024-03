Ooredoo lance une campagne pour promouvoir l'inclusion numérique en Tunisie

Cest pour toutes ces raisons que Ooredoo, leader du march des tlcommunications en Tunisie, a pris comme son habitude, l'initiative de lancer une campagne dune envergure nationale en partenariat avec la GIZ et la GSMA (Association mondiale des oprateurs mobiles) pour rduire l'analphabtisme numrique en Tunisie. La campagne a touch les gouvernorats de Beja, Jendouba, Siliana, Kef, Sidi Bouzid, Kasserine, Sousse et Monastir.En effet, Ooredoo, la GIZ et GSMA ont uni leurs forces pour mettre en place des formations lutilisation dinternet mobile en sadressant aux tunisiens et tunisiennes par le biais de campagnes par SMS mais aussi sur les rseaux sociaux et en mettant en place des actions de rues pour sensibiliser les citoyens adhrer ces formations aux comptences numriques en utilisant la boite outil de formation linternet mobile de la GSMA.En mettant en place des initiatives de comptences numriques adaptes diffrents niveaux d'alphabtisation, les oprateurs de tlcommunications, comme Ooredoo, peuvent jouer un rle crucial et primordial en collaborant avec des organisations tel que la GSMA pour contribuer intgrer une plus grande partie de la population dans la socit numrique, rduisant ainsi la fracture numrique et garantissant que plus de tunisiens et tunisiennesaient la possibilit de participer l'conomie numrique.En renforant les comptences numriques, la population peut bnficier de tout ce que l'internet mobile a offrir, et mieux accder et utiliser les services publics en ligne, ce qui peut simplifier les processus administratifs, rduire la bureaucratie et rendre les services gouvernementaux plus accessibles.Dans ce cadre M. Mansoor Rachid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie sest exprim : Ce projet est un grand dfi pour nous, nous croyons fermement une Tunisie connecte o linclusion numrique est une inclusion sociale mais aussi conomique. Ooredoo et travers ce projet viseamliorer la connaissance et lutilisation des services Internet mobiles chez le plus grand nombre de gens et a mis en avant toutes ses ressourcesafin de combattre lanalphabtisme numrique, car nous sommes convaincusque leurs faciliter l'accs aux nouvelles technologies cest leur faciliter la vie .M. Henrik Wichmann, Directeur du Programme Transformation Digitale de la GIZ Tunisie : Cette campagne met en lumire l'importance que la donne la GIZ l'ducation numrique dans le monde moderne. Utiliser parfaitement les outils numriques et comprendre les concepts technologiques est linvestissement de demain pour un avenir plus quitable.Cette dmarche reflte parfaitement l'engagement dOoredoo envers la promotion de l'inclusion numrique et de l'ducation technologique et numriqueen Tunisie. Avec cette nouvelle tape, Ooredoo dmontre une fois de plus tout son dvouement la ralisation des projets manant directement de son ADN entrepreneurial.