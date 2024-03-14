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الاسبوع المقبل... ناطق رسمي اسبق باحدى الوزارات امام الدائرة الجنائية والمكلف العام يطالبه بدفع اكثر من 2 مليون د ومصادرة جميع ممتلكاته

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Publié le Jeudi 14 Mars 2024 - 11:25 قراءة: 0 د, 16 ث
      
ستنظر الاسبوع المقبل هيىة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف تعلق بغصب اموال الغير والارتشاء، شملت الابحاث فيها ناطق رسمي اسبق لاحدى الوزارات و3 متهمين اخرين .
هذا وطالب ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة تغريم الناطق الرسمي وبقية المتهمين المحالين معه بأكثر من 2 مليون د كضرر مادي ومعنوي وايضا مصادرة جميع الاملاك.


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