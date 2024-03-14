سكرة : العثور على شاب مطعونا في الطريق العام !!

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اذنت أمس النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة بفتح بحث تحقيقي اثر العثور على شاب يبلغ من العمر 22 سنة يحمل آثار طعنات بالة حادة على مستوى البطن ...

هذا وتولت فرق النجدة و الإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بأريانة التدخل لإسعاف المتضرر ونقله إلى مستشفى المنجي سليم لتلقي العلاج الطبي.

