الخلولي: 'وزير النقل المُقال لم يكن في حجم المسؤولية..'

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أكد الناشط السياسي عبد الرزاق الخلولي في برنامج ''ميدي شو'' على اذاعة موزاييك اليوم الأربعاء 13 مارس 2024 وجود عوائق ومطبات حالت دون تطبيق قرارات رئيس الجمهورية الإصلاحية.



وتابع في هذا الإطار ''هناك لوبيات متغلغلة في الدولة التونسية تحمي مصالحها وهي قادرة على شراء الذمم حتى الملايكة بفضل مالها.. بصفة عامة من يتعارض الإصلاح مع مصالحه فهو ضده..''





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واعتبرالخلولي أن المرحلة تتطلب ثورة تشريعية للإصلاح، مشددا على ضرورة تفكيك شبكة المصالح وخاصة شبكات الفساد.



وعلّق الخلولي في سياق متصل على قرار إنهاء مهام وزير النقل ربيع المجيدي، قائلا ''وزير النقل لم يكن في حجم المسؤولية.. وأقول لرئيس الدولة أن الأزمة لا تنتهي بإنهاء مهام وزير بل لابد من المحاسبة.. كما أننا سنقود حملة لسحب الوكالة من عديد النواب، وحاليا المسألة متعلقة بـ23 نائبا، لأن المسؤولية ممر وليست مقر وهي تكليف وليست تشريف والكرسي زائل..''



يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قرر الثلاثاء 12 مارس 2024 إنهاء مهام ربيع المجيدي وزير النقل، وقرر تكليف وزيرة التجهيز والإسكان، بتسيير وزارة النقل بصفة وقتية.

واعتبرالخلولي أن المرحلة تتطلب ثورة تشريعية للإصلاح، مشددا على ضرورة تفكيك شبكة المصالح وخاصة شبكات الفساد.وعلّق الخلولي في سياق متصل على قرار إنهاء مهام وزير النقل ربيع المجيدي، قائلا ''وزير النقل لم يكن في حجم المسؤولية.. وأقول لرئيس الدولة أن الأزمة لا تنتهي بإنهاء مهام وزير بل لابد من المحاسبة.. كما أننا سنقود حملة لسحب الوكالة من عديد النواب، وحاليا المسألة متعلقة بـ23 نائبا، لأن المسؤولية ممر وليست مقر وهي تكليف وليست تشريف والكرسي زائل..''يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قرر الثلاثاء 12 مارس 2024 إنهاء مهام ربيع المجيدي وزير النقل، وقرر تكليف وزيرة التجهيز والإسكان، بتسيير وزارة النقل بصفة وقتية.