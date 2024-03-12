وزير النقل: " أغادر الوزارة دون أية ضغينة صافي القلب وخالي الذهن"‎

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نشر وزير النقل المقال ربيع المجيدي في صفحته الرسمية على الفايسبوك تدوينة حول اعفائه من مهامه قائلا أنه يغادر " دون أي ضغينة صافي القلب خالي الذهن من أي شائبة، ممتنا شكورا...."



وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قرّر يوم الثلاثاء، إنهاء مهام كل من وزير النقل، ربيع المجيدي، ووزيرة الشؤون الثقافية، حياة قطاط القرمازي.

وكلّف سعيد، وفق بلاغ اصدرته رئاسة الجمهورية ، وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزنزري الزعفراني بتسيير وزارة النقل بصفة وقتية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، بتسيير وزارة الشؤون الثقافية بصفة وقتية.