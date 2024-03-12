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الرائد الرسمي: تعيين مدير عام جديد للديوانة‎

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Publié le Mardi 12 Mars 2024 - 17:16 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تضمّن العدد الاخير من الرائد الرسمي الصادر اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024 أمرا يقضي بتسمية زهير الماجري مديرا عاما جديدا للديوانة.

يذكر ان عدد الرائد الرسمي الصادر بتاريخ الاربعاء 7 فيفري 2024 كان قد تضمن أمرا ينص على انهاء مهام المديرة العامة للديوانة محافظ الشرطة العام من الصنف الأول نجاة العمراني الجوادي.

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كما تضمن العدد المشار اليه من الرائد الرسمي امرا ثانيا يقضي بانهاء مهام الجوادي بصفتها مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة المالية.


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