الرائد الرسمي: تعيين مدير عام جديد للديوانة‎

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تضمّن العدد الاخير من الرائد الرسمي الصادر اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024 أمرا يقضي بتسمية زهير الماجري مديرا عاما جديدا للديوانة.



يذكر ان عدد الرائد الرسمي الصادر بتاريخ الاربعاء 7 فيفري 2024 كان قد تضمن أمرا ينص على انهاء مهام المديرة العامة للديوانة محافظ الشرطة العام من الصنف الأول نجاة العمراني الجوادي.





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كما تضمن العدد المشار اليه من الرائد الرسمي امرا ثانيا يقضي بانهاء مهام الجوادي بصفتها مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة المالية.