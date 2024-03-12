Babnet

كاتب الدولة المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة يلتقي بالمدير العام بالنيابة لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65f05b58d40242.01622554_lpoqgmkjihefn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 12 Mars 2024 - 14:39 قراءة: 0 د, 50 ث
      
في إطار تعزيز التشاور مع مختلف المتدخلين في شأن المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التقى سمير عبد الحفيظ كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، يوم الثلاثاء 12 مارس 2024، بالمدير العام بالنيابة لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وجيه حسين وذلك بحضور إطارات من الوزارة والبنك.

وكان اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق إلى الخدمات التى يقدمها البنك لحرفاءه و تدخلاته في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة إضافة الى أبرز التحديات التي يواجهها في هذا الإتجاه .

...


و أكد سمير عبد الحفيظ بالمناسبة، على أهمية دعم قدرات البنك التمويلية واستعداد الوزارة لبذل ما بوسعها لمساعدته لبلوغ هذا الهدف .
وقد تم في هذا السياق برمجة لقاء ثان خلال هذا الاسبوع بين إطارات البنك والوزارة وذلك لمزيد التعمق حول المقترحات المطروحة.

ومن جهته، أكد وجيه حسين على حرص البنك لمعاضدة كافة الجهود الداعمة للإستثمار والمبادرة الخاصة ، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة العمل لتحسين وتطوير خدمات البنك مع تعزيز أسسه المالية حتى يتمكن من الاستجابة لحاجيات هذه الشريحة من المؤسسات ويساعدها على الانطلاق في النشاط والاستمرار فيه باوفر حظوظ النجاح.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 283839


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 15:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*