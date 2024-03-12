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عبير موسي تقاطع وجبات الإفطار والسحور بالسجن

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Publié le Mardi 12 Mars 2024 - 10:51 قراءة: 0 د, 20 ث
      
أعلنت هيئة الدفاع عن عبير موسي، أنّ موسي قررت مقاطعة وجبات الإفطار والسحور التي تقدّمها إدارة مركز الإحتجاز بالسجن المدني بمنوبة وإعفاء عائلتها من جلب "القفة" خلال شهر رمضان الكريم وستكتفي بالخبز والزيت والحدّ الأدنى لسدّ الرمق وذلك إحتجاجا على المظلمة الغير المسبوقة التي تتعرّض لها وعلى توسيع السلطة لدائرة التنكيل لقيادات الحزب الدستوري الحرّ ومنع أنشطته وعرقلة عمله في خرق واضح للتشريعات الوطنيّة والدوليّة الضامنة للحريات وحقوق الإنسان.


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