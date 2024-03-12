Babnet

حمام الأنف: إيقافات بالجملة لعدة عناصر اجرامية خطيرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62e77c98a6f873.37698992_leqmpjhifokng.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 12 Mars 2024 - 09:39 قراءة: 0 د, 12 ث
      
تمكنت أمس الفرقة السابعة بحمام الأنف التابعة لإدارة شرطة النجدة في إطار تعقب العناصر المفتش عنها من إيقاف عدة عناصر اجرامية خطيرة محل تفتيش من أجل السرقة، العنف الشديد، إجتياز حدود خلسة وقد تم الاحتفاظ بهم لاحالتهم على مصادر التفتيش.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 283802


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 10:33 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*