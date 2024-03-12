حمام الأنف: إيقافات بالجملة لعدة عناصر اجرامية خطيرة

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تمكنت أمس الفرقة السابعة بحمام الأنف التابعة لإدارة شرطة النجدة في إطار تعقب العناصر المفتش عنها من إيقاف عدة عناصر اجرامية خطيرة محل تفتيش من أجل السرقة، العنف الشديد، إجتياز حدود خلسة وقد تم الاحتفاظ بهم لاحالتهم على مصادر التفتيش.

