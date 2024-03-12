صفاقس .. نحو إلغاء إضراب المعلّمين بعد الإفراج عن المدير والمعلّمة

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أفاد كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بصفاقس، عبد الكريم السويسي، اليوم الثلاثاء، بأنه "من المنتظر اليوم عقد جلسة للنظر في قرار إلغاء الإضراب الاحتجاجي التضامني بكافة المؤسّسات التربوية، وذلك بعد الإفراج عن المعلمة ومدير المدرسة التي شهدت حادثة إعتداء أحد التلاميذ على زميله (فقأ له عينه) أثناء غياب المعلمة وخروجها من القسم".
وأكّد السويسي، خلال مداخلة هاتفية على اذاعة الجوهرة، أنّه "تم يوم أمس إطلاق سراح المدير والمعلمة"، واصفًا عمليّة إيقافهم بـ "القاسية". وشدّد السويسي على أن "الهياكل الجهوية هي الجهة المخوّلة لاتخاذ القرار بخصوص تعليق الإضراب من عدمه وهو ما سيتم النظر في شأنه اليوم".
وأكّد السويسي، خلال مداخلة هاتفية على اذاعة الجوهرة، أنّه "تم يوم أمس إطلاق سراح المدير والمعلمة"، واصفًا عمليّة إيقافهم بـ "القاسية". وشدّد السويسي على أن "الهياكل الجهوية هي الجهة المخوّلة لاتخاذ القرار بخصوص تعليق الإضراب من عدمه وهو ما سيتم النظر في شأنه اليوم".
وفي سؤاله عن الوضعية الصحية للتلميذ المتضرّر، قال السويسي إنّ "حالة التلميذ تستوجب تدخّلات طبية أخرى"، مؤكّدًا على أنه "في متابعة متواصلة لوضعية التلميذ الصحية رغم صعوبة التواصل مع الولية".
يُذكر أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1، قررت أمس الاثنين، الإبقاء على المعلمة ومدير مدرسة بحالة سراح إلى حين مثولهما مجددا أمامها يوم الخميس المقبل للنظر في التهم الموجهة إليهما في حادثة إصابة تلميذ على مستوى عينه، وفق ما أفاد به مراسل "الجوهرة أف أم"، بالجهة.
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