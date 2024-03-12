صفاقس .. نحو إلغاء إضراب المعلّمين بعد الإفراج عن المدير والمعلّمة

أفاد كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بصفاقس، عبد الكريم السويسي، اليوم الثلاثاء، بأنه "من المنتظر اليوم عقد جلسة للنظر في قرار إلغاء الإضراب الاحتجاجي التضامني بكافة المؤسّسات التربوية، وذلك بعد الإفراج عن المعلمة ومدير المدرسة التي شهدت حادثة إعتداء أحد التلاميذ على زميله (فقأ له عينه) أثناء غياب المعلمة وخروجها من القسم".وأكّد السويسي، خلال مداخلة هاتفية على اذاعة الجوهرة، أنّه "تم يوم أمس إطلاق سراح المدير والمعلمة"، واصفًا عمليّة إيقافهم بـ "القاسية". وشدّد السويسي على أن "الهياكل الجهوية هي الجهة المخوّلة لاتخاذ القرار بخصوص تعليق الإضراب من عدمه وهو ما سيتم النظر في شأنه اليوم".