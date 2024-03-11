قضية منذر الونيسي: توجيه أربع تهم للصحفي زياد الهاني‎

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أفاد الاثنين 11 مارس، الصحفي زياد الهاني بأنه تحول اليوم الي القطب القضائي للارهاب حيث تم اعلامه بقرار ختم البحث في قضية منذر الونيسي.
وقال الهاني في تدوينة مطولة بعنوان "أنا صحفي ولست ارهابيا" بأنه وخلافا لما توقعه من أنه ستتم تبرئته ووقف التتبع ضده فقد وجه له حاكم التحقيق 4 تهم ارهابية وأعلن قراره بعدم استئناف التهم الموجهة له.
وقال الهاني في تدوينة مطولة بعنوان "أنا صحفي ولست ارهابيا" بأنه وخلافا لما توقعه من أنه ستتم تبرئته ووقف التتبع ضده فقد وجه له حاكم التحقيق 4 تهم ارهابية وأعلن قراره بعدم استئناف التهم الموجهة له.
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