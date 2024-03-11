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المحكمة تصدر قرارا في حق مدير المدرسة والمعلمة في حادثة فقأ عين تلميذ بمقص

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Publié le Lundi 11 Mars 2024 - 14:53 قراءة: 0 د, 14 ث
      
قررت اليوم المحكمة الابتدائية بصفاقس الافراج عن مدير مدرسة بصفاقس والمعلمة الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة بفقأ عين تلميذ المعروفة بحادثة "المقص"،مع الابقاء عليهما بحالة سراح على ذمة القضية التي عينت لها جلسة يوم الخميس المقبل الموافق لـ14 مارس الجاري للظر فيها واصدار الحكم بخصوص الملف .


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