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المحكمة تصدر قرارا في حق مدير المدرسة والمعلمة في حادثة فقأ عين تلميذ بمقص
الاثنين 11 مارس 2024 | 1 رمضان 1445
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