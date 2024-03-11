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العيادي الحمروني: " الجميع كان يخاف من شيبوب وأتحمل مسؤولية أخطائي"

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Publié le Lundi 11 Mars 2024 - 09:56 قراءة: 0 د, 29 ث
      
رفض اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي العيادي الحمروني في حوار على قناة الحوار التونسي من تقديم الإعلامي سمير الوافي تحميل الرئيس الأسبق للفريق سليم شيبوب مسؤولية ما تعرض له من مظلمة.
لكنه في المقابل تحدث عن نفوذ شيبوب وخوف اللاعبين والإطار الفني منه قائلا " الجميع كان يخاف من شيبوب.
من جانب اخر شدد الحمروني عن دور شيبوب في منع تنقله لفرق أوروبية...
وقال انه في النهاية سليم شيبوب لم يظلمه وشدد على أنه يتحمل مسؤولية أخطائه وطيشه عندما كان شابا لعدم وجود تأطير.
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