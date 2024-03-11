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30 سنة سجنا وخطية بمليون د لعصابة دولية تخصصت تهريب الهروين لتونس

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Publié le Lundi 11 Mars 2024 - 09:35 قراءة: 0 د, 23 ث
      
قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،بالحكم ب30 سنة سجنا في حق كل فرد من عصابة تخصصت تهريب مخدر الهيروين الى تونس كما قضت الدائرة بتخطئتهم بمليون دينار (مليار) .

وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الابحاث فيها كان اثر عمليات تفتيش لمصالح الديوانة لسيارة قادمة من إحدى الدول الاوروبية حيث تم حجز كميات من مخدر الهيروين مجزأة ومخبأة باحكام وبانطلاق الابحاث تم توجيه التهمة للمظنون فيهم الذين اعترفوا بنشاطهم في تهريب المخدرات لتونس منذ فترة...


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