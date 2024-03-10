من جامع الزيتونة.. رئيس الجمهورية يدعو التّجار الى التّخفيض في الأسعار بمناسبة شهر رمضان

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ألقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد كلمة من جامع الزيتونة المعمور بالعاصمة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظّم، وفق ما جاء في مقطع فيديو نشرته مساء اليوم رئاسة الجمهورية على فيسبوك.



وهنّأ رئيس الجمهورية الشّعب التونسي بمناسبة حلول شهر الصيام الذي شدد على ضرورة ان لا يكون فرصة للاحتكار والتّرفيع في الاسعار. واضاف انه مناسبة لدعوة التونسيين والتونسيات الى التخفيض في الاسعار ومقاطعة كل من يسعى الى المضاربة والاحتكار.

كما أعرب رئيس الجمهورية عن امله في تحرير كل فلسطين و اقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس وعن وضع حد للابادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزّة.



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