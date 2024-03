Le styliste Tunisien Sofien Ben Gamra doublement primé au festival de l’élégance et de la créativité d’Oujda

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65ed8ff93e4a54.90959653_ginkeomjplqhf.jpg width=100 align=left border=0>

Communiqué de Presse - La ville marocaine d’Oujda vient de vibrer aux rythmes de la quatrième édition du festival de l’élégance et de la créativité organisé cette année sous le signe « L’habit traditionnel marocain, élégance et patrimoine »



Ce festival organisé par l’association « Couleurs de l’Oriental pour la culture et le développement » en partenariat avec la direction régionale de la culture de la région de l’Oriental, s’est déroulé durant trois jours au théâtre « Mohammed VI » d’Oujda

Cet évènement artistique et culturel a pour objectif de promouvoir l’identité et la diversité culturelle et artistique au Maroc, notamment la région de l’Oriental.



Lors du tant attendu défilé de mode, une ribambelle de mannequins marocains ont présenté les différentes créations signées par une kyrielle de stylistes et modélistes marocaines, notamment la Blouza, habit traditionnel de la cité millénaire et reflet de l’identité de l’Oriental, ainsi que le fameux caftan marocain.



Cette quatrième édition du festival a vu la participation du créateur Tunisien Sofien Ben Gamra en tant qu’invité d’honneur. Ce dernier a présenté ses collections de costumes traditionnels tunisiens pour les femmes et pour les hommes.



De la fouta wa blouza, en passant par le caftan, la jebat et le barnous, l’ambassadeur de l’habit traditionnel tunisien a présenté des tenues idéales pour les mariages et les cérémonies. Des tenues qui refletent l’identité et la diversité culturelle de notre pays.



Ces deux défilés ont séduit les présents. Ce qui a permis à Sofien Ben Gamra de glaner deux importants prix du festival. «Les ciseaux d’or » dans la catégorie féminine et le prix du public dans la catégorie masculine.



En somme, une belle promotion de la richesse du patrimoine tunisien.