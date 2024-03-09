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النقل التلفزي لمواجهة النادي الإفريقي و الإتّحاد المنستيري

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Publié le Samedi 09 Mars 2024 - 11:46 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تدور اليوم السبت 9 مارس 2024 مباريات الدفعة الاولى من منافسات الجولة السادسة لمرحلة تفادي النزول ، و فيما يلي برنامج المقابلات و تفاصيل النقل التلفزي:

14:30 قوافل قفصة – نجم المتلوي (الوطنية الثانية)

...

14:30 النادي البنزرتي – مستقبل المرسى (الوطنية الاولى)

النادي الإفريقي و الإتّحاد المنستيري
ويستضيف النادي الإفريقي مساء اليوم السبت 9 مارس 2024 ضيفه الإتحاد المنستيري بملعب حمادي العقربي برادس إنطلاقا من الخامسة مساءٌ لحساب الجولة الثانية من مرحلة التتويج. و ستنقل المباراة على القناة الوطنية الثانية و الكأس 2.


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