السفير الأمريكي بتونس: الولايات المتحدة الأمريكية لم تعطل اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي‎

نفى الجمعة 8 مارس، السفير الأمريكي بتونس جوي هود أن تكون بلاده عطلت اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي قائلا ان بلاده لم تعطل اي شيء قدمه الصندوق لتونس.وأضاف السفير الأمريكي في حوار لاذاعة اكسبرس أف أم بأن بلاده تعتبر اتفاق تونس مع الصندوق قرارا سياديا وان تقديم تونس خطة اصلاح جديد للصندوق أمر لا تتدخل فيه بلاده.