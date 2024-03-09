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اشتكته إذاعة خاصّة.. عدم سماع الدعوى في حقّ فتحي العيوني

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Publié le Samedi 09 Mars 2024 - 10:26 قراءة: 0 د, 27 ث
      
قضت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس بعدم سماع الدعوى في حق المحامي والرئيس السابق للمجلس البلدي بالكرم فتحي العيوني وذلك بخصوص تهم تتعلق بتعطيل حرية العمل.

ووفق اذاعة موزاييك, يتعلق ملف القضية بشكاية تم رفعها ضد المجلس البلدي بالكرم ورئيسه آنذاك فتحي العيوني من طرف أحد الاذاعات الخاصة إثر تجمع احتجاجي لأعوان وعمال بلدية الكرم أمام مقر الاذاعة الشاكية.
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