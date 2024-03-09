ملف الفساد المالي بديوان الملكية العقارية وتدليس ملكية اراضي الدولة لفائدة رجال أعمال امام القضاء

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باب نات - شرعت أول أمس ه‍يئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة النظر في قضية أحيل فيها 6 موظفين موقوفين و4 اخرين بحالة فرار من بينهم عدل اشهاد وموظفين باحدى الادارات الجهوية بالملكية العقارية تورطوا في ارتكاب عمليات تدليس رسوم عقارية كائنة بقرمبالية لفائدة صاحب مؤسسة خاصة.



وبالمناداة على المتهمين تبين انه تم جلبهم جميعا وطلب بعض المحامين مزيد التاخير للإطلاع واعداد وسائل الدفاع.





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المكلف العام



وبالمناداة على ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي حضر جلسة المحاكمة وتمسك بطلبات الدعوى المدنية في حق ديوان الملكية العقارية وفوض النظر في التاخير فقررت الدائرة تحديد موعد لاحق للقضية مع رفض مطالب الافراج... .



وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث فيها كان على اثر شراء صاحب مؤسسة خاصة عقار بواسطة صكوك بنكية مؤجلة الدفع، فانطلقت التحريات ليتم إيقاف مسؤول و5 أشخاص اخرين في حين أحيل 4 أشخاص اخرين بحالة فرار وقد وجهت لهم دائرة الاتهام تهم ،تكوين عصابة، وارشاء موظف عمومي ،والتدليس ومسك واستعمال مدلس وادخال تغييرات على نظام الاعلامية.