الحمامات : اختتام دورة تكوينية لفائدة الأعوان المكلّفين بالاستقبال حول "تقنيات منظومة الاستقبال: نحو تحسين استقبال النساء المعنّفات والأطفال القصّر المرافقين لهنّ بالمحاكم"

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نظمت وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة الدولية لقانون التنمية IDLO ومكتب مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون دورة تكوينية حول : "تقنيات منظومة الاستقبال: نحو تحسين استقبال النساء المعنّفات والأطفال القصّر المرافقين لهنّ بالمحاكم". شارك فيها عدد من الأعوان المكلفين بالاستقبال بعدد من المحاكم والإدارة المركزية بوزارة العدل.



وقد تمحورت الدورة التكوينية حول تعزيز قدرات السادة أعوان المحاكم المكلّفين بالاستقبال فيما يتعلق بالمتطلبات التنظيمية والإجرائية والسلوكية للاستقبال، وذلك بغاية تحسين ظروف الاستقبال والتعامل مع المتقاضين في المحاكم.

و مثّلت الدورة كذلك، مناسبة تمّ فيها طرح الصعوبات التي تواجه العون في التعامل مع عدد من وضعيات المتعاملين مع الإدارة وخصوصا إذا كانت متعلّقة بالوضعيات الهشّة.



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وفي هذا الإطار تم التركيز على مسألة المتطلبات السلوكية والإجرائية المتعلّقة باستقبال النساء المعنّفات والأطفال القصّر المرافقين لهنّ، استنادا إلى وضعية الهشاشة التي يكونون عليها استئناسا بالإطار القانوني المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

كما تم التأكيد على حرص الوزارة على تكثيف الدورات التكوينية وورشات العمل التي تهدف إلى المضي في تطوير وتنمية مهارات الاستقبال واكتساب قدرات أفضل لضمان حسن التعامل مع المتقاضين والمتعاملين مع المحاكم، وفق ما أفضت إليه جملة التوصيات التي انبثقت عن أشغال الدورة والتي ستعمل الوزارة على تفعيلها.