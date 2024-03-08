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شيماء عيسى في أول حوار لها بعد الخروج من السجن... " أتضامن مع كل السجينات والسجناء ... بمن فيهم الغنوشي"

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Publié le Vendredi 08 Mars 2024 - 15:58 قراءة: 0 د, 24 ث
      
قالت الحقوقية شيماء عيسى في حوار عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" انها تعلن تضامنها مع كل السجينات والسجناء بمن فيهم من أوقفوا في قضية التآمر وكذلك رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وأضافت " عشت تجربة مريرة في السجن لكنها علمتني الكثير وكونت صداقات عديدة متابعة "العمل السياسي فيه كثير من الأخطار والتداعيات بما فيها السجن".
وشددت على أن السجون الحالية ستفتح في النهاية".


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