شيماء عيسى في أول حوار لها بعد الخروج من السجن... " أتضامن مع كل السجينات والسجناء ... بمن فيهم الغنوشي"

قالت الحقوقية شيماء عيسى في حوار عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" انها تعلن تضامنها مع كل السجينات والسجناء بمن فيهم من أوقفوا في قضية التآمر وكذلك رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.وأضافت " عشت تجربة مريرة في السجن لكنها علمتني الكثير وكونت صداقات عديدة متابعة "العمل السياسي فيه كثير من الأخطار والتداعيات بما فيها السجن".وشددت على أن السجون الحالية ستفتح في النهاية".