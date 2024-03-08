شيماء عيسى في أول حوار لها بعد الخروج من السجن... " أتضامن مع كل السجينات والسجناء ... بمن فيهم الغنوشي"

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قالت الحقوقية شيماء عيسى في حوار عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" انها تعلن تضامنها مع كل السجينات والسجناء بمن فيهم من أوقفوا في قضية التآمر وكذلك رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وأضافت " عشت تجربة مريرة في السجن لكنها علمتني الكثير وكونت صداقات عديدة متابعة "العمل السياسي فيه كثير من الأخطار والتداعيات بما فيها السجن".
وشددت على أن السجون الحالية ستفتح في النهاية".
وأضافت " عشت تجربة مريرة في السجن لكنها علمتني الكثير وكونت صداقات عديدة متابعة "العمل السياسي فيه كثير من الأخطار والتداعيات بما فيها السجن".
وشددت على أن السجون الحالية ستفتح في النهاية".
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