العبدلي يهاجم دالي النهدي: " تجارتك بمرض والديك عار سيلاحقك" والنهدي يرد "قليل التربية ..."

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هاجم الممثل الكوميدي المقيم في فرنسا لطفي العبدلي زميله الممثل محمد علي النهدي بسبب حضوره في برنامج على قناة الحوار التونسي يتحدث فيه عن العلاقة بين والده لمين النهدي وأمه المريضة بالزهايمر سعاد محاسن.

وقال العبدلي أن تصريحات محمد علي النهدي عار على تاريخ عائلته وأنه يستخدم مرض والدته لكسب الشهرة و"البوز".

وقال العبدلي أنه من العار ان يقوم محمد علي النهدي بالإساءة لتاريخ والده ووالدته والمتاجرة بماسيهما.

ورد محمد علي النهدي على تصريحات العبدلي قائلا "انه قليل التربية وان موقفه جاء ردا على انتقاده" مضيفا " العبدلي يشتغل اليوم مع الاسرائليين...".



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